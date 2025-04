Russell admite ativação acidental do DRS, mas vibra com 2º lugar no Bahrein

Segundo colocado no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, neste domingo, George Russell pode ter o lugar ameaçado fora da pista. O piloto da Mercedes está sob análise da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por uma possível infração no uso do DRS, a asa móvel que só pode ser acionada quando o carro está a menos de um segundo do adversário à frente.

Segundo a entidade, Russell teria ativado o dispositivo fora dessas condições, o que configura uma violação do regulamento. Após a prova, o próprio piloto revelou que teve dificuldades técnicas durante o GP e admitiu um acionamento involuntário do DRS ao apertar o botão errado.

"Tivemos vários problemas, acabei tendo problema com o DRS, teve uma hora que apertei o botão do rádio e o DRS abriu. Mesmo assim, conseguimos chegar em segundo", afirmou o britânico, que travou um duelo intenso com Lando Norris nas voltas finais para garantir a posição.