'Pode chorar': Beth Carvalho ecoa no Monumental com título do Botafogo

Tão logo o árbitro decretou o fim da partida e a vitória por 3 a 1 do Botafogo sobre o Atlético-MG, o sistema de som do Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG), colocou no mais alto volume o hit "Vou Festejar", de saudosa cantora alvinegra Beth Carvalho, para comemorar o inédito título da Libertadores do Glorioso.

O que aconteceu

A torcida botafoguense foi no embalo e cantou junto, em meio aos abraços e lágrimas. Curiosamente, um trecho diz: "Chora, não vou negar, chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar".

Beth Carvalho já havia sido mencionada no show do pré-jogo. Representante do Botafogo, o humorista Marcelo Adnet cantou uma música alvinegra e em seguida gritou: "viva, Beth Carvalho!".