Força da torcida e estrelas: a estratégia da Gaviões para vaquinha da Arena

Os doadores recebem algumas 'premiações': o nome em uma das abas do site e um certificado de "doação do seu amor pelo Timão".

A Fiel torcida certifica que [nome do doador] doou seu amor pelo Timão. Este certificado representa um pequeno gesto com valor imensurável e simboliza mais do que uma simples doação. Ele representa o amor incondicional, a união e o comprometimento de cada torcedor que, como você, faz parte desta história. Porque o Corinthians é mais que um time, e o corintiano é mais que um torcedor. Você escreveu o seu nome no coração do nosso estádio e contribuiu com o futuro do nosso Corinthians, da nossa torcida e da nossa casa. Obrigado por se juntar a nós nesse projeto tão importante para a quitação da Arena Corinthians. Certificado dado a doadores

Como funciona a vaquinha

O valor mínimo para doação é de R$ 10. Há opções rápidas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas também é possível doar outro valor personalizado.

Após indicar o valor que deseja doar, o torcedor faz um breve cadastro e, depois, é direcionado ao pagamento.

A Gaviões e o Corinthians não têm acesso ao dinheiro. A chave PIX disponibilizada pertence à Caixa.