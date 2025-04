Mesquita supera Blumenau e garante terceira vitória na LBF

Com dez pontos de vantagem, o Sodiê Mesquita superou o Blumenau nesta terça-feira (8) em duelo disputado pela Liga de Basquete Feminino (LBF) de 2025. Atuando em casa, na Arena Sodiê, a equipe do Rio de Janeiro teve apoio de sua torcida, presente em bom número, e ganhou por 63 a 53. O maior mérito do time vitorioso foi o sistema defensivo, com bastante agressividade nos enfrentamentos, e destaque para a armadora colombiana Mayra Caicedo, eleita a craque do confronto com eficiência de 16. Além disso, a jogadora anotou duplo-duplo, com 19 pontos, cestinha do embate, e 12 rebotes.

"As vitórias significam muito para a gente, mas as derrotas também, pois aprendemos muito nelas para corrigir os erros e seguir crescendo como equipe. Essa foi uma excelente vitória e dedico esse troféu a minha família e toda a Colômbia, que eu sinto que me apoia. Agradeço a todos que me apoiam. A mim e a minhas companheiras da Colômbia que estão jogando nesta Liga", disse Mayra Caicedo, que recebeu o Troféu de MVP do jogo. Essa foi a terceira vitória do Sodiê Mesquita na LBF, igualando o número de derrotas, aparecendo na quinta posição, com nove pontos.

Blumenau segue sem vencer

A experiente Sil foi o principal destaque do Blumenau. Ela, assim como a rival do Sôdie Mesquita, anotou duplo-duplo, com 11 pontos e 12 rebotes. A jogadora também deixou a quadra com 18 de eficiência. Depois do duelo, a atleta destacou a evolução do time na LBF. "Esse é um time muito novo e o dia a dia com essas meninas é muito leve. Aprendo muito com elas e elas comigo. Estamos perdendo, é verdade, mas temos um objetivo e essas meninas precisam jogar. Estou grata pelo Blumenau por me dar a oportunidade de jogar talvez a minha última LBF e por me sentir útil", disse a pivô.