Libertadores: ele foi de moto de Manaus para semi, e segue até Buenos Aires

O alvinegro pegou a BR-319, que liga os estados do Norte ao restante do país. A rodovia é a principal ligação de do Amazonas e de Roraima com o restante do país, e trechos estão em meio a debates ambientais e imbróglio judiciais que impedem obras para pavimentação.

De Manaus ao Rio de Janeiro foram seis dias e meio de viagem. "Na região de Rondônia e Mato Grosso peguei muita, muita chuva. Teve momento que peguei cinco horas de chuva, o que fez com que diminuísse a média de pilotagem por segurança", contou.

Patrick de Souza, torcedor do Botafogo, em viagem de moto Imagem: Arquivo pessoal

Patrick é autônomo e está no Rio desde a vitória do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol. O jogo foi no dia 23 do mês passado, no Nilton Santos. O time de Artur Jorge perdeu o jogo de volta por 3 a 1, mas garantiu a vaga na decisão.

O planejamento para a viagem começou um mês antes. Eu sou formado em adminstração e, atualmente, trabalho como autônomo. Surgiu uma renda extra, que coloquei toda para realizar esse desejo de fazer essa viagem Patrick de Souza

Antes de chegar ao Rio, Patrick passou por Aparecida do Norte. A cidade do interior de São Paulo é conhecida pelo turismo religioso, devido ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.