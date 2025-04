Ex-Flamengo, Rodrigo Muniz é o vice-artilheiro entre os brasileiros nas principais ligas europeias

? 72 mins p/ participar de gol (!)



? 30 finalizações (13 no gol)



? 44... pic.twitter.com/pNkDrtmaNC

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 6, 2025

Peça fundamental no Fulham, Rodrigo Muniz faz parte de um trio de ataque com Iwobi e Sessegnon, que, combinados, marcaram 19 dos 47 gols da equipe no Campeonato Inglês.

Além de Rodrigo Muniz, outro ex-jogador do Flamengo veste a camisa do Fulham. Andreas Pereira, alvo do Palmeiras em fevereiro, é titular absoluto, com 28 jogos, dois gols e quatro assistências.