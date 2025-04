Zubeldía é expulso, se revolta, invade o campo e vai para cima do árbitro

Após receber o amarelo, o treinador argentino bateu palma e gesticulou apontando para Lyanco, pedindo que agora o árbitro mostrasse o amarelo também ao defensor. Abatti Abel, então, mostrou mais um amarelo e expulsou Zubeldía.

Revoltado, o treinador invadiu o gramado indo para cima do árbitro com o dedo em riste. Ele foi contido pelos jogadores do São Paulo, mas tentou por duas vezes voltar ao campo para reclamar.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, reclama com o árbitro Ramon Abatti Abel após ser expulso em Atlético-MG x São Paulo Imagem: Reprodução

Foi a primeira expulsão de Zubeldía na temporada e também a primeira do Tricolor no ano. Zubeldía lidera o time em cartões amarelos até aqui.