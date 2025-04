Talisca sai do banco e anota hat-trick em goleada do Fenerbahce na Turquia

O Trabzonspor saiu na frente na partida, com gol de Dragus nos acréscimos do 1º tempo. Talisca, que entrou durante o intervalo, empatou no início da segunda etapa em uma cobrança de pênalti, enquanto Skriniar foi o autor do gol da virada do Fenerbahce.

MEU AMIGO



O Anderson Talisca marcou um HAT TRICK hoje pelo Fenerbahce.



E esse foi o terceiro gol.



ABSURDO!



pic.twitter.com/hR50V39C7e -- DataFut (@DataFutebol) April 6, 2025

A partir do gol da virada, o brasileiro começou a brilhar no jogo. Talisca fez o terceiro e o quatro gols, sendo que o último foi um golaço. Talisca aproveitou um rebote da zaga do Trabzonspor e, de primeira, acertou um sem-pulo de fora da área no cantinho do goleiro Cakir.

Com o resultado, o Fenerbahce segue na briga pela título do Campeonato Turco. Além disso, a vitória reabilita o time de José Mourinho após a eliminação diante do Galatasaray na Copa da Turquia no meio da semana. Na ocasião, o Fenerbahce perdeu por 2 a 1 e ainda teve Mourinho expulso no fim da partida por beliscar o nariz de Okan Buruk, técnico rival.