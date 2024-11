Quem sobe? Série B tem 8 times brigando por 3 vagas na elite; veja panorama

O Goiás aparece em 6° e com chances bem mais modestas. A equipe alcançou 57 pontos ao vencer o CRB e, com 16 vitórias na Série B, precisa fazer, no mínimo, 4 pontos para sonhar com a 1ª divisão.

Classificação e jogos Série B

Operário-PR, Vila Nova e América-MG completam a lista na esperança de milagres. O trio precisa derrotar seus próximos adversários e, de quebra, torcer para uma série de tropeços dos concorrentes.

Veja a tabela de cada um

Mirassol

vs Operário-PR (fora)

vs Chapecoense (casa)

Novorizontino

vs Paysandu (casa)

vs Goiás (fora)

Ceará

vs América-MG (casa)

vs Guarani (fora)