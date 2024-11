Santos vence o Coritiba com golaço, põe fim ao pesadelo e volta à Série A

Brazão salva três vezes. Geovane recebeu com espaço na entrada da área e soltou o pé cruzado. O goleiro santista se esticou e espalmou. No lance seguinte, Matheus Frizzo chutou firme, a bola desviou e obrigou o camisa 77 salvar no cantinho. No rebote, ele fez novo milagre, mas o lance já estava parado por impedimento.

Que veneno, Otero! O meio-campista teve falta para cobrar pouco depois do meio de campo. Ele soltou o pé, a bola subiu muito, mas fez uma curva e caiu. Pedro Morisco se esticou todo para espalmar no canto esquerdo.

Otero faz golaço: 2 a 0. O venezuelano teve nova falta para cobrar, mas pela ponta esquerda. Ele, de novo, arriscou chute cheio de veneno, surpreendeu o goleiro adversário e acertou o ângulo esquerdo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 2 SANTOS

Data e horário: 11 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gols: Wendel Silva (19'/1°T), Otero (40'/1°T)

Cartões amarelos: Wendel Silva, Sandry (SAN), Benevenuto, Junior Brumado (CTB)

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Geovane Meurer (Henrique Melo), Zé Gabriel e Josué (Alef Manga); Matheus Frizzo (Brandão), Lucas Ronier e Júnior Brumado (Robson). Técnico: Jorginho