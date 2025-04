Vini Jr. vai renovar com o Real Madrid? Entenda entraves e bastidores da negociação

Vini tem, na sua mesa, outra proposta, do futebol saudita, desde o início da temporada 2024/2025. Na ocasião, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, em inglês) sondou os representantes do atleta acerca de um vínculo de cinco anos com o Al-Ahli, e um salário de 1 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões) por cinco anos de contrato. O Real, por sua vez, tem ciência de que não conseguirá chegar a esses valores.

A tendência é que, quando o clube merengue apresentar a proposta a Vini Jr., tenha uma redução em relação ao valor pedido pelo estafe, que já estaria abaixo daquele ofertado pelo Oriente Médio. Apesar de mexido pelos valores, o camisa 7 optou por permanecer na Espanha em função da disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo - Bola de Ouro, da France Football, e The Best, da Fifa.

O atual contrato do atacante se encerra em junho de 2027 e tem uma cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). "É muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Eu tenho contrato até 2027, mas eu sempre falei do meu desejo de poder jogar aqui por muito tempo, de poder fazer história", disse Vini Jr., em fevereiro, após vitória na Liga dos Campeões sobre o Manchester City.