Medalhões, barca cheia e 2 sonhos: o que esperar do Santos na volta à elite

O Santos confirmou o retorno para a elite do futebol nacional, mas deverá fazer uma série de mudanças para 2025.

Vai e vem do Peixão

O técnico Carille não deve ficar nem mesmo com o possível título da Série B. O treinador é muito criticado pela torcida pelo futebol apresentado, ficou na corda bamba algumas vezes viu a relação com o presidente Marcelo Teixeira estremecer. Ele tem cláusula de renovação automática por causa do acesso, mas a tendência é que haja uma troca no comando da equipe.

O Santos possui uma extensa "barca" de saída. Estão nela diversas apostas que não emplacaram e também jogadores que decepcionaram pelo alto investimento, como o meia Patrick.