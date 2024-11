Zagueiro do Santos se empolga após acesso e solta palavrão em entrevista

O zagueiro João Basso se empolgou após o acesso do Santos à Série A do Brasileirão e soltou um palavrão na entrevista depois da vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira (11).

Felicidade. Eu falei no vestiário que desde o dia 6 de dezembro do ano passado o foco de todo mundo era trazer o Santos de volta. O Santos merece estar na Série A, a Série A precisa do Santos e da grandeza do clube. Agora é comemorar. Para a torcida, acabou o sofrimento. Vamos, caralho. João Basso, ao SporTV

O que outros jogadores disseram?

Emocionado, o atacante Guilherme citou Pelé e exaltou a possibilidade de vestir a camisa do Santos.