Carille vê Santos 'muito atrasado' para 2025 e evita falar de permanência

Dificuldades e novidade na história do clube: "A pré-temporada chamou atenção, chegamos na final do Paulistão que ninguém acreditava. O Santos brigando nos últimos três anos para não cair no Paulista e chegamos por mérito, fazendo bons clássicos. Tivemos dificuldade na Série B, foi novidade para muitos aqui, jogadores de seleção, Europa, Libertadores... Foi uma novidade, mas o que mais me dava calma é que respondíamos quando precisávamos. Teve sequência de quatro derrotas no primeiro turno, eu sei o motivo e já falei sobre isso também. Um jogo chato e de superação contra o Goiás na sequência. Oscilamos na competição, mas sempre que precisamos provar algo, conseguimos os resultados. Acho que com 65 pontos já teríamos subido, mas agora não temos dúvidas nenhuma."

Coisas erradas no clube: "Muita gente fala que voltamos a um lugar que não merecíamos ter saído, mas tinham muitas coisas erradas no clube, uma hora paga. Eu participei em 2021, muitas coisas já vinham erradas e uma hora a conta ia chegar. Muito feliz por mais um objetivo alcançado na minha carreira, oitavo ano como técnico e muita história boa para contar."

Título dedicado a quem? "Principalmente para o Gallo porque ele montou esse time sozinho, participei muito pouco, mas com certeza aprovaria quase todos, jogadores de qualidade, experientes e que vieram para o Santos sabendo de toda a dificuldade. Jogadores de nível de Série A. Foi um prazer para mim trabalhar com jogadores que já tinha ouvido falar tanto, como o Giuliano, por exemplo."

Achou que seria demitido? "A gente ficou três ou quatro rodadas fora do G4. Como vamos achar que não dava? Não senti nada internamente de que seria interrompido o trabalho. O externo a gente não controla e o interno está controlado até agora. Não ficamos longe do G4 em momento nenhum."

Férias antecipadas? "Não. Vamos todos até dia 24, trabalhando sério e respeitando o campeonato. Tem outros times dependendo de jogo e acho que vai ser um desrespeito se largarmos no meio do caminho, principalmente depois do jogo do CRB."