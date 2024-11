Atlético-MG tem Zaracho e Fla escala Michael; veja os times para a final

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (10), na Arena MRV, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Galo vai ter Zaracho, enquanto o time rubro-negro vai contar com Michael no setor ofensivo. Os cariocas venceram o primeiro duelo, no Maracanã, por 3 a 1.

O que aconteceu

Milito escolheu Zaracho para o time titular. Ele vai atuar mais perto de Hulk e Paulinho. Bernard e Alan Kardec eram os outros cotados para a vaga.

Arana volta à lateral esquerda. O jogador atuou no ataque no primeiro jogo, no Maracanã.