São Paulo x Flamengo-SP: veja onde assistir à partida pelo Campeonato Paulista sub-20

As duas equipes iniciaram o Paulista sub-20 com o mesmo resultado: um empate. Na primeira rodada do Grupo 3, o São Paulo empatou sem gols, fora de casa, contra o Grêmio Prudente. Já o Flamengo-SP ficou no 1 a 1, em casa, com o Desportivo Brasil.

Com os empates na rodada de estreia, as equipes figuram na parte de baixo da tabela do Grupo 3. O São Paulo é o oitavo colocado, com um ponto, enquanto o Flamengo-SP aparece na décima colocação, com a mesma pontuação.