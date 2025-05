Fluminense tenta retomar o caminho das vitórias diante do Sport no Maracanã

De olho nas primeiras posições do Brasileirão, o Fluminense enfrentará o Sport neste sábado, pela sétima rodada da competição, no Maracanã, às 18h30. A equipe carioca busca retomar o caminho das vitórias após dois tropeços consecutivos no campeonato.

O Flu está em quinto lugar, com 10 pontos, quatro atrás do Flamengo, primeiro colocado. Mas vem de empate por 1 a 1 com o Vitória e uma dolorosa derrota, por 2 a 0, no clássico com o Botafogo.

O desempenho do Fluminense na Copa do Brasil também não agradou. Na última quarta-feira, conseguiu uma vitória apertada sobre a modesta equipe da Aparecidense, por 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase. Após o apito final, vaias ecoaram no Maracanã.