Exclusivo: Casares diz que já planeja 2025 do São Paulo com Zubeldía

É a primeira vez que o mandatário fala abertamente sobre o planejamento de 2025 e inclui Zubeldía nele. Até então, Casares havia sido mais evasivo sobre o futuro, chegando a usar a frase "futebol é dinâmico".

O Tricolor tem em todos os anos uma reunião ao fim da temporada de avaliação do trabalho de todos os departamentos, inclusive o de futebol. Casares havia citado tal reunião quando questionado sobre a continuidade de Zubeldía, mas o UOL apurou que, agora, esse encontro não irá discutir se o treinador fica ou não, mas sim pensar em formas de melhorar já partindo do princípio de que o comandante será o argentino.

O mandatário também falou sobre a possibilidade de antecipação do início do Paulistão e se posicionou contra. O Tricolor já anunciou pré-temporada nos Estados Unidos com dois amistosos; o clube ficaria entre 8 e 22 de janeiro no país.