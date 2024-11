Diretor do São Paulo rebate Textor e explica integridade: 'Não é só aposta'

O diretor de compliance do São Paulo, Roberto Armelin, conversou com o UOL sobre as políticas de integridade do clube. Anfitrião de um evento sobre o assunto na semana que vem, ele explicou como esse conceito se aplica ao clube e rebateu as acusações de John Textor, dono da SAF Botafogo, de manipulação envolvendo jogadores do São Paulo no clássico contra o Palmeiras.

Como o assunto integridade dialoga com o cotidiano dos clubes? Como dar um "cheiro de grama" a esse tema que parece tão corporativo?

Integridade é quando se coloca em prática aquilo que se fala, que se pensa. Então, é um desafio de coerência. Quando a gente constituiu aqui o Programa Integridade Tricolor, no começo de 2021, a gente começou um trabalho. É como uma jornada. Ele começa e não tem fim, porque a gente está sempre melhorando. Ele nunca está perfeito, mas a gente vai melhorando. Não só envolve um aspecto de compliance, no sentido de estruturar internamente a governança, o funcionamento do clube em todas as suas áreas. Isso não é diretamente no campo, no cheiro de grama. Mas essa organização reflete em melhores condições para que quem trabalha com o campo, com atletas, tanto o pessoal administrativo mais próximo, quanto comissões técnicas e os próprios atletas.