Conmebol discute integridade no esporte em evento no Morumbis

O Fórum de Integridade do Esporte vai reunir nomes de áreas do governo, finanças, negócios, mídia e sociedade civil.

A proposta é um debate de ideias e soluções para o cenário atual relacionado à luta contra a manipulação de partidas.

Quem estará no Fórum

O fórum acontece no Morumbis das 9h às 19h do dia 11 e é um ambiente ideal para networking, com os maiores especialistas nacionais e internacionais do setor.

A diretora de compliance da Conmebol, Graciela Garay, é uma das participantes.

O fórum também terá, por exemplo, o deputado federal e ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, o vice-presidente do River, Ignacio Villarroel, e Marcio Carlomagno, superintendente geral do São Paulo.