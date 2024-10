Titular e capitão, Hugo Souza é melhor negócio do Corinthians na temporada

Desde o início, quando me deram esse tipo de responsabilidade, eu falei que estava pronto, estava preparado, que minha ideia era ajudar o clube, ajudar a equipe da melhor forma. Então, se a comissão técnica decidiu que me colocar de capitão em alguns jogos, eu fico muito feliz com isso. É a prova de muito trabalho sendo bem feito, de uma postura diária, de uma postura dentro do dia a dia.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Hugo também é pegador de pênaltis, outra característica que faz o goleiro ser uma aquisição valiosa para o grupo alvinegro. Nesta temporada, o arqueiro foi responsável por duas classificações em mata-matas. Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante do Bragantino, ele defendeu três cobranças na disputa por penalidades. Já na mesma fase da Copa do Brasil contra o Grêmio, a batida de Cristaldo parou em suas mãos, definindo a classificação.

As habilidades de Hugo Souza, e o baixo investimento da contratação, representam o melhor custo-benefício no elenco alvinegro. O Timão pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) ao Flamengo pelo seu empréstimo e já exerceu a opção de compra por 50% dos direitos econômicos.

Para comprar em definitivo o atleta, o clube pagará 800 mil euros (R$ 4,9 milhões na cotação atual) a partir de janeiro de 2025. Embora o Rubro-Negro cobre garantias financeiras para concluir o acordo, o Corinthians se apega a detalhes do contrato que dão segurança e permitem o pagamento parcelado.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, defendeu três pênaltis na decisão das oitavas da Sul-Americana Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Esperança da Fiel

Hugo se emocionou ao ser ovacionado pela Fiel na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, na última segunda-feira (28). O jogo tirou a equipe da zona de rebaixamento pela primeira vez em dois meses, após o fim da rodada.