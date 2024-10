Ausente, Ancelotti é eleito melhor técnico do mundo no Bola de Ouro

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi eleito o melhor técnico do ano no Prêmio Bola de Ouro, evento ocorrido nesta segunda (28) em Paris.

O italiano desbancou outros cinco finalistas: Pep Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Luis de la Fuente (seleção da Espanha) e Lionel Scaloni (seleção da Argentina).

Ancelotti não compareceu ao evento para retirar seu prêmio: por determinação da diretoria do Real Madrid, nenhum integrante do clube marcou presença na cerimônia.