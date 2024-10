Diniz começa mal no Cruzeiro e vê pouca 'mentalidade vencedora' no elenco

O técnico Fernando Diniz tem início ruim no Cruzeiro e vê a falta de "mentalidade vencedora" no elenco como maior desafio.

O que aconteceu

Diniz crê que o Cruzeiro tem poucos atletas com histórico de títulos. Essa baixa competitividade apareceu no empate por 1 a 1 com o Lanús, no Mineirão, pela ida da semifinal da Sul-Americana. A Raposa tem quatro empates e uma derrota sob novo comando.

O clube investiu alto na SAF do empresário Pedrinho Lourenço, mas trouxe jogadores com poucos títulos nos últimos anos, como Matheus Henrique, Walace e Kaio Jorge. O goleiro Cássio é a exceção.