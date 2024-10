Torcedor do Lanús morre em Belo Horizonte antes de jogo contra o Cruzeiro

Marcelo Riadigos, torcedor do Lanús, morreu em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (23), pouco antes do empate da equipe argentina contra o Cruzeiro, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

Marcelo Riadigos iria acompanhar ao jogo no Mineirão. Segundo a imprensa argentina, ele estava concentrado com um grupo de torcedores nos arredores do estádio quando passou mal.

O torcedor foi atendido pelos serviços de emergência, mas não resistiu. Marcelo tinha 55 anos e era figura conhecida na torcida do Lanús, inclusive tendo exercido cargo dentro do clube no passado.