Torcidas organizadas firmam 'pacto' contra o rebaixamento do Corinthians

A torcida Gaviões da Fiel e outras organizadas do Corinthians firmaram um "pacto" com o elenco alvinegro até o fim da temporada.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (23), as diretorias de várias torcidas estiveram no CT Joaquim Grava para conversar com o elenco e demonstrar "apoio incondicional" na luta contra o rebaixamento. A equipe retornou ao Z4 após combinações de resultados de adversários diretor da tabela no Campeonato Brasileiro.