Ramón revela jogador que não quer renovar e crava que não perderá do Racing

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, protagonizou uma entrevista coletiva no modo "durão" e, além de entregar que o atacante Giovane não quer renovar contrato, disse que o alvinegro não vai perder do Racing no duelo de volta da Sul-Americana — os times empataram por 2 a 2 na Neo Química Arena no jogo de ida.

O que ele falou?

Giovane barrado. "Ele não quer renovar contrato com o Corinthians [o vínculo vai até junho de 2025]. Fizeram proposta, há conversas, mas ele não quer. Há outros que também não querem. Ou assinam, ou não jogam. Necessitamos de jogadores comprometidos com o grupo. Eles têm que ser gratos por tudo que o Corinthians deu. Enquanto ele não assinar contrato, não joga."

Giovane foi citado por Ramón Díaz em coletiva pós Corinthians 2x2 Racing Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Decepção com outros jovens. "É uma decisão minha. O mais justo é você ser grato pelo clube em que está. Este é um dos melhores clubes do Brasil. Hoje, os jovens, se não assinam contrato, podem ter ótimas propostas. É uma lástima que, em um dia de definição como hoje, a gente tenha que falar sobre isso. São jovens, e certamente o clube vai ter chance de falar com eles. Espero que assinem porque são jogadores importantes, mas só depende deles. Giovane é só um."