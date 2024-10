Por que atuação épica de Vini Jr na Champions não vale para a Bola de Ouro

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund Imagem: Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images

Os últimos jogos do atacante na seleção brasileira, pelas Eliminatórias, também não foram contabilizados — a Copa América, por outro lado, entrou no balanço por ter sido disputada em julho.

Vini é favorito a faturar o prêmio de melhor do mundo. O camisa 7 brilhou na temporada passada com a camisa do Real Madrid e viveu sua temporada mais artilheira na equipe espanhola, que faturou títulos como o Campeonato Espanhol e a Champions League.

Haaland, Rodri e Bellingham são as principais ameaças ao brasileiro na briga pelo troféu. A dupla do Manchester City e o colega de time no Real também se destacaram durante a temporada 2023/24.

A votação é feita por jornalistas dos 100 países mais bem ranqueados da Fifa. O Brasil está representado pelo narrador Cléber Machado, que já elencou seu top 5 — mas não pode, por enquanto, revelar suas escolhas.

O show de Vini

O Real Madrid protagonizou uma virada heroica sobre o Borussia Dortmund com brilho de Vini, que marcou três vezes no duelo do Santiago Bernabéu.