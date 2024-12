Luana Piovani diz que raspará cabelo e explica: 'Com 50 anos tá crescido'

Luana Piovani, 48, revelou que vai raspar o cabelo. Ela publicou vídeo em rede social se preparando para ficar careca.

O que aconteceu

A atriz avisou que adiantou alguns projetos para poder cortar os fios: "Resolvi adiantar todos os projetos e tô lavando o cabelo para poder raspar a cabeça", falou no vídeo dos Stories do Instagram.

Piovani disse ainda que preferiu lavar o cabelo antes de ficar careca, mesmo que já não vá ficar com os cabelos grandes e explicou: "[Vou lavar] Porque eu sou dessas malucas que quando raspa o cabelo fala 'porque não tomar uma última lavadinha no cabelo, cortar esse elo com o cabelo com ele limpo, massageado e hidratado?'".