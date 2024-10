CBF envia ofício e Corinthians vai ter que tirar patrocinadora da camisa

O documento da CBF faz menção ao artigo 114 do Regulamento Geral de Competições (RGC), que condiciona toda publicidade relativa às bets, inclusive nas camisas, ao cumprimento da Lei das Apostas Esportivas.

A CBF não aplica uma diretriz que ela mesma criou, mas se posicionou dizendo que seguirá a legislação e tem implementado todas as adequações em parceria com o governo. O artigo 35-A da Lei 13.756 reforça que as propagandas ficam restritas à localização — leia o trecho a seguir.

A comercialização e a publicidade de loteria pelos Estados ou pelo Distrito Federal realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade. Art. 35-A, parágrafo 4 da Lei das Apostas

O UOL apurou que a interpretação do Ministério da Fazenda é seguir o artigo à risca: as propagandas ficarão restritas ao estado em questão e não podem ir além dele, por meios físicos ou digitais. E isso inclui transmissões de TV para fora do estado.

Com essa visão, a publicidade de jogo do Corinthians exibido ou realizado em São Paulo, por exemplo, no qual a Esportes da Sorte apareça, será tratada como ilegal. A legalidade só aconteceria em partidas realizadas e transmitidas apenas para o Rio.

Esse quadro torna inviável que o clube estampe a Esportes da Sorte em jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Mesmo no Paulistão, a transmissão extrapola o estado de São Paulo.