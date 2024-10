São Paulo: Desempenho fraco fora ainda é 2º melhor dos últimos quatro anos

O São Paulo voltou a ter problemas fora de casa e perdeu para o Cuiabá na Arena Pantanal, mas se engana quem acredita que o Tricolor já viveu tempos muito melhores longe do Morumbis no passado recente: o desempenho atual é o segundo melhor dos últimos quatro anos no Brasileirão.

Neste ano, o Tricolor possui 35,7% de aproveitamento fora de casa no Brasileirão até aqui. Foram quatro vitórias, três empates e sete derrotas; restam cinco jogos longe do seu torcedor.

O aproveitamento é maior do que nos anos de 2023 e 2021, perdendo apenas para 2022 nas últimas quatro temporadas. E o São Paulo ainda pode alcançar os números de 2022 caso melhore seu desempenho nos jogos finais.