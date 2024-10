Conselho do Vasco aprova contas com ressalvas e abre caminho para inquérito

Jorge Salgado se encontra fragilizado no Conselho Deliberativo. Sua base de apoio "derreteu" nos últimos períodos de gestão, o que o coloca em situação de risco caso sejam comprovadas falhas administrativas.

O UOL tentou contato com o ex-presidente nesta terça-feira (8) e não conseguiu. Caso o empresário queira se manifestar, a reportagem será atualizada.

Balanço atrasado aponta aumento da dívida em R$ 212 milhões

A diretoria do atual presidente Pedrinho divulgou o balanço com mais de três meses de atraso. Nele, consta o apontamento de um aumento da dívida do clube associativo em R$ 212 milhões. O documento ainda indica uma dívida da associação com a Vasco SAF de cerca de R$ 30 milhões.

No balanço consta também uma carta de Pedrinho com duras críticas à administração de Salgado, tanto na gestão financeira como no processo de venda para a 777 Partners.

Salgado se defende e acusa Pedrinho de 'inflar o passivo'

Jorge Salgado divulgou uma extensa carta em 6 de setembro se defendendo do balanço. Ele acusa Pedrinho de utilizar das mesmas práticas de presidentes passados.