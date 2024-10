Goleiro ex-PSG que sofreu grave acidente com cavalo anuncia novo clube

Após dias em coma ao sofrer acidente com cavalo, Sergio Rico, ex-goleiro do PSG, voltou ao futebol depois de mais de um ano e vai atuar pelo Al-Gharafa, do Qatar.

O que aconteceu

Goleiro de 31 anos ficou por afastado dos gramados por mais de um ano após acidente com cavalo. Situação aconteceu em maio de 2023, quando o atleta foi atingido por animal e levado a hospital, onde ficou por quase um mês em coma e perdeu mais de 20 kg.

Em vídeo publicado no último domingo, o Al-Gharafa anunciou a contratação do jogador. "O goleiro espanhol se junta ao nosso time", disse o clube. Sergio Rico pertencia ao PSG e precisou pausar as comemorações do título do Campeonato Francês devido ao acidente.