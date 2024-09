'Campeão' do 1º turno, Santos tem a quarta melhor campanha no returno da Série B

Após fechar o primeiro turno na ponta, o Santos viu o Novorizontino acelerar o ritmo no segundo turno para assumir a liderança. O empate na Vila Viva Belmiro por 1 a 1, na rodada passada da Série B, foi uma oportunidade perdida pelo Peixe.

Com 16 pontos, o Alvinegro Praiano ocupa a quarta colocação do returno. O time do interior paulista, por sua vez, tem o melhor desempenho, com 18.

Coritiba (17), Sport (16) e Ituano (15) completam o top cinco no quesito. No primeiro turno, o Santos terminou com 34 pontos, na liderança, contra 33 do Novorizontino.