Banco, sangue e choro: a nova noite apoteótica de Deyverson na Libertadores

O atacante foi às lágrimas após marcar e após o jogo. "Eu sou um cara muito emotivo. Eu me emociono muito porque só eu e ela [esposa] sabemos o que a gente vive todos os dias, porque a gente passa a luta que a gente tem dia a dia batalhando, fazendo o máximo pra escolher dar certo", disse Deyverson ao Paramount+.

Deyverson vai para 'clássico pessoal'

Personagem nas quartas de final, Deyverson promete ser destaque quando a semifinal se aproximar. Muito disso se deve à uma declaração dada por ele em 2023.

O Atlético-MG vai encarar o River Plate na briga por uma vaga na final da Libertadores. O clube argentino é considerado 'rival' por Deyverson — ele se declarou torcedor do Boca Juniors e admitiu o sonho de jogar no maior rival dos Millonarios.

Se um dia o telefone toca e me dizem: 'Deyverson, vem jogar no Boca', eu gostaria. Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, clube com o qual tenho contrato, mas falo pelo meu sonho de jogar pelo Boca. Eu realmente quero. A verdade é que tenho muito carinho pela La Bombonera por causa do Maradona e de tudo que ele fez pelo mundo. Também para todos os jogadores que jogaram no Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme... Para mim, seria um sonho jogar no Boca, com Felipe Melo. Os dois juntos. Imagine ser campeão da Libertadores e chegar na Bombonera com toda a torcida cantando. Espero poder jogar pelo Boca e ganhar a Libertadores. Deyverson, ao "Olé", da Argentina

Atlético-MG e River Plate devem se enfrentar apenas no final de outubro. O jogo de ida, em Minas Gerais, está previsto para a semana do dia 23. A volta deve ser disputada na semana seguinte, do dia 30, na Argentina.