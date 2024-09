Arnaldo: 'São Paulo foi prejudicado pela arbitragem em vitória gigante'

O comentarista Arnaldo Ribeiro enalteceu o resultado do São Paulo, que foi um visitante indigesto e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em pleno Mineirão, neste domingo (15).

Em vídeo enviado ao UOL Esporte, Arnaldo analisa o resultado "gigante" do Tricolor Paulista, que, segundo o jornalista, foi prejudicado pela arbitragem. William Gomes, de 18 anos, foi um dos destaques para o colunista, que também elogiou a postura de Zubeldía. O técnico arriscou um time reserva nesta rodada, projetando o confronto contra o Botafogo na Libertadores.