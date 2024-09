Memphis Depay já sentiu o que é ser Corinthians, afirma Milly

Memphis Depay teve uma aula completa do que é ser Corinthians na emocionante classificação na Copa do Brasil, afirmou a colunista Milly Lacombe, no Fim de Papo. Segundo ela, o atacante holandês teve uma amostra do sentimento que define a natureza do clube.

'Memphis hoje aprendeu de A a Z o que é ser Corinthians': "Foi um jogo com todas as características do Corinthians. Se o Memphis queria saber onde estava chegando, ele teve hoje a cartilha de A a Z. Quando o jogo começou a ficar com ares de impossível, eu sabia que não ia para os pênaltis. O Corinthians é esse relacionamento com a torcida. O time vai, a torcida vem. Não é sempre que dá certo, é claro, mas se a gente puxar pela memória, quantas vezes o Corinthians fez isso que a gente viu ele fazer hoje? As contratações são indefensáveis, por mais que eu goste de ver o Memphis com a camisa do Corinthians, é indefensável, mas é isso que é o Corinthians. A hora que você se permite sentir, é bonito".

'O Corinthians é esse sentimento': "Eu gosto muito de um poeta aqui de São Paulo, Sergio Vaz, e ele fala o seguinte: futebol a gente não vê, a gente sente. Eu espero que o Memphis tenha sentido isso hoje, tenha sentido tudo que ele pode sentir, porque o Corinthians é esse sentimento. Quando a gente se permite sentir, é maravilhoso. O Brasil perdeu essa capacidade enquanto seleção brasileira, que vive hoje um ambiente de desprezo, é muito triste isso, nem raiva mais a gente sente pela seleção, e o desprezo é muito pior que a raiva, a raiva mobiliza, o desprezo é um vazio. Mas o Corinthians é isso, é o que a gente viu hoje, se o Memphis se permitiu sentir, é isso que é o futebol".