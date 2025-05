Em jogo muito disputado, Flamengo bate o Corinthians pelo Jogo 1 dos playoffs da NBB

Neste sábado, pelo Jogo 1 das quartas de final dos playoffs da NBB, o Flamengo bateu o Corinthians por 93 a 88, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O Rubro-Negro, que agora lidera a série, contou com uma boa atuação de Alexey Borges, que marcou 25 pontos e deu 13 assistências. Além disso, Lucas Siewert, pivô do Flamengo, também foi bem com 16 pontos.

Do lado do Corinthians, Elyjah Clark foi o destaque, com 17 pontos. O pivô Lucas Cauê fez um duplo-duplo, com 16 pontos e dez rebotes.

Diferentemente da NBA, os playoffs da NBB são feitos no formato "melhor de 5", ou seja, quem vencer três jogos primeiro na série avança de fase.