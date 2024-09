Como Flamengo aproveitou folga para preparar reforços e volta de lesionados

O Flamengo volta nesta quinta-feira (5) ao Ninho do Urubu para iniciar a preparação visando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois de três dias de folga, o elenco se reapresenta completo pela manhã. Mas o começo da semana não foi de descanso para todos. Lesionados e reforços estiveram no CT normalmente. O clube recebeu, entretanto, uma péssima notícia com a lesão de Pedro.

O que aconteceu

O Fla ainda tem mais uma folga até voltar a jogar. O elenco treina quinta, sexta e sábado, folga domingo e depois volta a partir de segunda até o jogo conra o Bahia, na quinta-feira, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

Durante os dias de descanso, o departamento médico continuou funcionando, e a rotina dos reforços seguiu. O clube quer aproveitar os 10 dias para chegar forte diante do Tricolor.