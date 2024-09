Alvo do Corinthians, Depay viveu drama com pai e tem mais de 50 tatuagens

Memphis Depay é o nome da vez no Corinthians. A equipe alvinegra fez uma proposta ao atacante holandês de 30 anos, que deixou o Atlético de Madri e está livre no mercado da bola.

Quem é ele?

Nasceu em 1994 e é filho de pai ganês com mãe holandesa. O alvo corintiano cresceu no vilarejo de Moordrecht e deu seus primeiros passos no futebol defendendo o Sparta Rotterdam, equipe da região.

Viu o pai abandonar sua família quando tinha quatro anos. Diante da ausência paterna, o então jovem sempre colocou apenas o seu nome "Memphis", e não sobrenome "Depay", em suas camisas. Os dois ensaiaram uma reconciliação recentemente.