Estafe de nova joia de Cotia aguarda proposta de renovação do São Paulo

O atacante Henrique Carmo, de 17 anos, aguarda uma proposta do São Paulo para renovar seu contrato com o clube, que atualmente vai até o fim de 2025. Ele estreou no profissional no triunfo contra o Vitória, domingo (25), no Morumbis.

O que aconteceu

O estafe de Henrique já conversa com o Tricolor desde abril, mas a renovação ainda não saiu. Até aqui ainda não existem propostas na mesa.

Os empresários do jogador foram chamados pelo São Paulo para uma reunião no início do mês. As partes conversam, e o clube ficou de enviar uma proposta.