Dani Lins supera drama e lidera o Sesi Bauru em retorno à final

Quando o Sesi Bauru entrar em quadra na tarde desta quinta-feira (1/5), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para enfrentar o Osasco/São Cristóvão Saúde, às 15h45, pela final da Superliga Feminina de vôlei, Dani Lins encerrará o jejum de 11 anos desde que chegou à sua última decisão da principal competição nacional. E justamente na temporada mais desafiadora da longeva e vitoriosa carreira.

Aos 40 anos, Dani Lins viveu um drama pessoal já na reta decisiva da temporada, ao descobrir um nódulo na tireoide, que demandava uma cirurgia com urgência, sem ter qualquer certeza médica de um prazo para retornar ao esporte. A jogadora passou pelo procedimento no dia 15 de março e, duas semanas depois, já estava em quadra novamente, liderando o Sesi Bauru na vitória por 3 sets a 0 sobre o Fluminense, na abertura dos playoffs das quartas de final da Superliga.

Entrou em quadra ainda com pontos no local do procedimento cirúrgico no pescoço e quase sem voz. E ainda assim foi protagonista, para emoção de quem estava no ginásio e contagiando as companheiras de time. O Sesi Bauru, que terminou a fase classificatória apenas na quinta colocação, eliminou o Fluminense, quarto colocado, nas quartas de final com direito a um 3 a 0 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no terceiro confronto da série melhor de três. Depois precisou só de dois jogos para despachar o Dentil/Praia Clube, líder isolado da primeira fase, com uma vitória por 3 a 1 em Uberlândia e outra por 3 a 0 em Bauru no playoff das semifinais.