Jogador é expulso após fazer xixi em campo pela 3ª divisão do Peru; veja

Sebastián Muñoz, jogador do Atlético Awajún, foi expulso após fazer xixi na beira do campo durante jogo contra o Cantorcillo, no último sábado (17), pela Copa Peru, equivalente à terceira divisão peruana.

O que aconteceu

Muñoz aproveitou o atendimento médico ao goleiro adversário Lucho Ruiz, virou de costas para o campo e urinou. O jogador aguardava autorização para cobrar um escanteio. O episódio aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo e o jogo terminou 0 a 0.

O árbitro foi alertado pelos jogadores do Cantorcillo e apresentou o cartão vermelho para Sebastián Muñoz. O jogador contestou, mas não conseguiu reverter a decisão da arbitragem e deixou o campo.