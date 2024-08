Transmissão ao vivo de Criciúma x Vasco: veja onde assistir

O Cruz-Maltino vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade por todas as competições. A última vitória foi no clássico com o Fluminense.

O Criciúma viu a sequência invicta ser encerrada. O Tigre foi derrotado pelo Fortaleza, por 1 a 0, na rodada anterior do Brasileirão.

Criciúma x Vasco -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 18 de agosto, às 16h (de Brasília)

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Transmissão: TV Globo (RJ, SC, ES, PB e as cidades mineiras de Coronel Fabriciano, Juiz de Fora e Montes Claros), e Premiere (pay-per-view)