Transmissão ao vivo de Palmeiras x Flamengo: veja onde assistir

Palmeiras e Flamengo duelam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime Video (streaming).

Assine o Amazon Prime Video Wesley Santos/Agência Estado por R$ 19,90 ASSINAR Clique no botão para assistir a Flamengo e Palmeiras ao vivo no Prime Video. Ao assinar o serviço por este link o UOL pode receber uma comissão, mas isso não interfere na independência de nossos conteúdos.

O Flamengo venceu a primeira partida por 2 a 0, no Maracanã. O Rubro-Negro pode até por um gol de diferença que avança à próxima fase da competição.