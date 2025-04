Onde vai passar Fluminense x Santos pelo Brasileirão 2025? Como assistir ao vivo

Fluminense e Santos se enfrentam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Fluminense conquistou a 1ª vitória na rodada anterior. O Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2 a 1.