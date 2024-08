Onde vai passar Grêmio x Corinthians? Como assistir ao vivo com imagens

O Tricolor vem em recuperação e não perde há cinco jogos. Na partida anterior, pelo Brasileirão, a equipe de Renato Gaúcho venceu o Athletico por 2 a 0.

O Alvinegro não vence há quatro partidas e voltou à zona da degola do Brasileirão. A equipe de Ramón Díaz ficou no empate em 1 a 1 com Juventude, no fim de semana.

Grêmio x Corinthians -- Copa do Brasil

Data e hora: 7 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Transmissão: TV Globo (TV aberta), sportv3 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming)