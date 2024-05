Flamengo tem 'tudo ou nada' na Libertadores para evitar catástrofe interna

É tudo ou nada para o Flamengo no Maracanã. Na noite desta terça-feira, às 21h (de Brasília), o clube define rumos importantes na tentativa de aliviar a pressão e confirmar a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Uma queda seria catastrófica para o rubro-negro.

O que aconteceu

Esse é o jogo do ano no Flamengo até o momento. Pressionado pelo momento de instabilidade e cercado pelo clima tenso no reencontro de Gabigol com o Maracanã, o time de Tite tenta a vaga para ir em paz para o clássico no fim de semana.

O Fla depende apenas de si para avançar. O Bolívar é o líder, com 10 pontos, enquanto o time carioca está em segundo, com sete, assim como o Palestino, em terceiro. Se o Fla vencer, avança. Em caso de empate, o time avança se os chilenos não vencerem fora de casa.