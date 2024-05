Flamengo vê 'clima de adeus' por Fabrício Bruno; Ortiz é favorito à vaga

Enquanto o Flamengo avança nas conversas para a venda do zagueiro Fabrício Bruno, Léo Ortiz vive a expectativa de assumir a vaga no time titular.

Clima de despedida?

Marcos Braz admitiu as negociações em andamento para a venda de Fabrício Bruno. O vice-presidente de Futebol do Flamengo indicou que o zagueiro está perto do adeus.