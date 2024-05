Brasileirão usará Datas Fifa e inverterá mandos para terminar em 8/12

Todos os duelos terão um intervalo de, pelo menos, 66 horas — ou seja, uma equipe não jogará duas vezes antes desta lacuna de tempo.

Grêmio, Inter e Juventude podem inverter mandos de campo no 1° turno desde que seus adversários concordem. Os clubes gaúchos foram diretamente atingidos pelas chuvas e estão sem condições de sediar partidas — a situação da dupla Gre-Nal é mais alarmante

Em relação à Copa do Brasil, a previsão é que os confrontos pendentes entre Internacional e Juventude, pela terceira fase, aconteçam nos dias 3 e 13 de julho.

A isenção de rebaixamento não chegou nem a ser discutida na reunião dos clubes.

Grêmio e Inter pediram à CBF um subsídio para ajudar nos gastos com logística, em decorrência do cenário atual. Na prática, os times serão visitantes em todos os jogos, já que seus estádios em Porto Alegre e os CTs estão sem condição de uso por causa da enchente.