Clubes discutem calendário de 2025 e articulam proposta à CBF

A reclamação é com a qualidade dos gramados e com a estrutura dos estádios.

No debate, os dirigentes da comissão de clubes ventilaram a ideia de pedir que a CBF coloque uma linha de corte na qualidade dos campos escolhidos.

Outra linha, segundo foi discutido, é fazer o jogo único na casa do clube de melhor ranking (acabando com o sorteio de mandos), mas dando a vantagem do empate ao time visitante, que em tese é mais fraco.

A comissão de clubes é formada por cinco representantes da Série A (Atlético-GO, Fluminense, Fortaleza, São Paulo e Internacional), dois da Série B (Botafogo-SP e Coritiba), um da Série C (Volta Redonda) e um da Série D (ASA-AL).

Os clubes devem voltar a se encontrar em três semanas. Quando um assunto é debatido na comissão de clubes, ele é posteriormente levado aos demais clubes — quando há uma proposta fechada sobre o tema.